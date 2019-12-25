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Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина
Сегодня, 10:47
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина

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Причины смерти 73-летней артистки не называются.

В понедельник, 26 июля, стало известно о смерти актрисы Зинаиды Пасютиной, наиболее известной по роли в сериале "Мухтар". Информация о кончине артистки появилась на сайте Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ).

Актриса ушла из жизни 24 июля в возрасте 73 лет. Причины ее смерти не называются. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению в театре. Она вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность. Пасютина была участником Всемирных конгрессов по театральному искусству, проводила мастер-классы не только в Беларуси, но и за рубежом. Ее ученики снимаются в кино и работают в театрах.

Ранее мы писали, что ушел из жизни священник Валаамского монастыря Мефодий.

Фото: ВКонтакте / БГУКИ | БДУКМ

Теги: зинаида пасютина
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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