"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" в "Зимней классике" НХЛ

Главными действующими лицами стали российские хоккеисты в составе обеих команд.

"Миннесота" уступила "Сент-Луису" в традиционном матче НХЛ под открытым небом "Зимняя классика". Игра завершилась со счетом 4:6 в пользу гостей.

Главными действующими лицами стали российские хоккеисты в составе обеих команд. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал четыре очка и получил звание главной звезды матча. В составе "Сент-Луиса" Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев записали в свой актив четыре очка на троих.

Напомним, что на данный момент "Сент-Луис" идёт на второй строчке в Западной конференции, а "Миннесота" занимает пятое место.

Видео: YouTube / SPORTSNET