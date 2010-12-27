С трасс под Бокситогорском ушла вода

Движение по трассам восстановлено.

В Ленинградской области временно были недоступны для проезда участки трасс "Подъезд в деревню Славко" и "Пикалево - Струги - Колбеки". Их затопило из-за аномальных паводков в Новгородской области. Отметим, что все затопленные трассы расположены под Бокситогорском.

Как сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти, ночью воскресенья, 10 ноября, вся вода пошла на убыль. Об этом дорожные службы проинформировала специальная сигнальная система вешков. Сейчас движение по трассам под Бокситогорском восстановлено.

Ранее мы сообщали, что жители Ленобласти увидели на деревьях набухшие почки.

Фото: road.lenobl.ru