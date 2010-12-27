Зима близко: петербуржцев предупредили о сбросе снега

На одной из улиц города появился предупреждающий знак.

На одной из улиц Петербурга появился предупреждающий знак "Осторожно, сход снега". Об этом жители города рассказали в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Просто Питер.... Просто август. Такое суровое лето по мнению коммунальщиков" - написал автор поста.

Интернет-пользователи сопроводили пост шуточными комментариями "Скажите, а Новый Год уже был?!", "Как же так, уже весна?", "Вот не говорите потом, что вас не предупреждали" и многими другими.

Ранее на сайте: На юге Петербурга дерево стало держателем знака "круговое движение".

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург