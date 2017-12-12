Жуткое видео из Китая: Высокооплачиваемая няня жестоко избила малыша в лифте

На опубликованных кадрах видео няня принимает ребенка из рук матери и пытается ударами успокоить малыша в лифте.

По интернету разлетелось видео из Китая, которое вызвало широкий резонанс в обществе.

На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения в лифте няня принимает маленького ребенка у ничего не подозревающей молодой матери. Малыш не хочет расставаться с мамой и плачет. Мать машет ребенку рукой, дверь лифта закрывается. Женщина, держа плачущего малыша на руках, наносит ему 4 удара кулаком в живот. Затем еще два удара и сажает ребенка в коляску. Малыш продолжает плакать. Женщина бьет ребенка по шее, голове и спине. Трясет его самого и вместе с коляской. Избиение прекращается только тогда, когда лифт подъезжает к нужному этажу.

Сообщается, что только благодаря бдительности охранника жестокость няни всплыла на поверхность. Мужчина, тщательно просматривая многочисленные записи с камеры, увидел избиение ребенка и показал видео матери ребенка. Женщина обратилась с этим видео в полицию. Няню арестовали. Сообщается, что женщина нанялась в эту семью через агентство. У нее были отличные рекомендации и высокая заработная плата. Полиция проверит и няню и агентство, которое помогло трудоустроиться жестокой женщине.

Видео: YouTube/Speed world