Журналистку ждет срок за публикацию фотографии со свастикой

Оюмаа Донгак могут посадить на 15 суток.

Журналистку и правозащитницу Оюмаа Донгак будут судить за публикацию фотографии со свастикой. Оюмаа Донгак ждет 15 суток ареста. Об этом женщина сообщила у себя на странице в Facebook.

Отмечается, что Донгак будут судить по статье "Пропаганда нацизма". 11 мая 2015 года она опубликовала "ВКонтакте" архивное фото времен Второй мировой войны. На снимке изображены молодые девушки с флагами Третьего рейха в руках. Журналистка прикрепила эту фотографию к интервью журналиста Артура Соломонова с гражданкой Германии Дорой Насс.



Ранее мы писали, что продление ареста обвиняемым во взрыве в метро Петербурга признали законным.

Фото: Facebook / Oyumaa Dongak