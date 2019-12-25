В ГД рассказали о необходимости внесения правок в инвестиционную политику.

Первый вице-спикера Государственной Думы Александр Жуков призвал переосмыслить экономическую политику России. Такое заявление парламентарий сделал в рамках Совета законодателей. По словам специалиста, в первую очередь следует обратить внимание на изменение в инвестиционной политике.

Вряд ли мы сможем в ближайшее время рассчитывать на серьезные иностранные инвестиции. И поэтому многие из тех мер, которые сегодня предприняты, - конечно, надо посмотреть, насколько эффективно они будут работать. Александр Жуков, депутат ГД РФ

Эксперт уверен в том, что антикризисный план первоочередных мер правительства, реализуемых властями страны в условиях беспрецедентных санкций или экономической войны, позволяет РФ избежать краха системы. Жуков подчеркнул, что во многом данные меры помогают, но при этом не следует на них останавливаться.

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