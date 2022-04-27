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Силуанов поторопил регионы с освоением средств на развитие инфраструктуры

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Глава Минфина сообщил о выделенных средствах на строительство объектов в регионах.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов поторопил регионы с освоением выделенных федеральных денежных средств на развитие инфраструктуры. Такую критику местных властей глава профильного ведомства высказал в рамках заседания Совета законодателей. Он отметил, что говорит о реализации проектов как по социальной, так и гражданской инфраструктуре.

Обращаю внимание субъектов РФ на необходимость скорейшего получения всех необходимых экспертиз и, естественно, выделения финансирования на достройку этих объектов.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник напомнил коллегам о том, что кабинет министров и Минфин выделить дополнительные ресурсы в связи с подорожанием строительства. Средства идут из сумм, которые дополнительно выделяются из государственного бюджета. На региональные стройки отправлено свыше 36 млрд рублей.

Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: антон силуанов, инфраструктура, минфин, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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