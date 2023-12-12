Жога рассказал о своем решении обратиться к Путину

По его словам, атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил.

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал о своем решении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

По словам Жоги, атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил попросить президента участвовать в выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Глава государства подтвердил свои намерения выдвигаться на новый срок. Также Жога сообщил, что в беседе Путин поинтересовался, как идет интеграция ДНР и какая у республики законотворческая деятельность.

Ранее Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.