Жителям области предлагают написать стихи и песни о Конституции

Конкурс стартовал в соцсетях. Победителям обещают плазменные телевизоры, ноутбуки и умная колонка "Яндекс. Станция".

В Ленобласти в соцсетях стартовал конкурс, суть которого в творческой форме объяснить, почему поправки в Конституцию важны: спеть, станцевать, написать стихи.

В любой соцсети нужно опубликовать ролик и поставить хэштег. Конкурс будет длиться с 22 мая по 10 июня. Победителям обещают ценные призы. Участникам предлагается высказаться о любой из выбранных десяти поправок. Финалист станет известен 12 июня, в День России.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили билборды с рекламой поправок в Конституцию.

Фото: pixabay