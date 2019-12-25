  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителям области предлагают написать стихи и песни о Конституции
Сегодня, 18:11
104
smirenny

Жителям области предлагают написать стихи и песни о Конституции

0 0

Конкурс стартовал в соцсетях. Победителям обещают плазменные телевизоры, ноутбуки и умная колонка "Яндекс. Станция".

В Ленобласти в соцсетях стартовал конкурс, суть которого в творческой форме объяснить, почему поправки в Конституцию важны: спеть, станцевать, написать стихи. 

В любой соцсети нужно опубликовать ролик и поставить хэштег. Конкурс будет длиться с 22 мая по 10 июня. Победителям обещают ценные призы. Участникам предлагается высказаться о любой из выбранных десяти поправок. Финалист станет известен 12 июня, в День России. 

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили билборды с рекламой поправок в Конституцию.

Фото: pixabay

Теги: конкурс, ленобласть, поправки в конституцию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии