Петербуржцам из Выборгского района вернули свет вечером понедельника

Жителям Выборгского района Петербурга вернули освещение спустя полтора часа при свечах. Как рассказала "Фонтанка", около половины восьмого вечера в понедельник, 14 октября, электроэнергия пропала в нескольких домах на проспекте Художников и Придорожной аллее, всего пять жилых зданий.
Известно, что причиной внезапной темноты стало технологическое нарушение на кабельной линии 10 кВ, специалисты "Россети Ленэнерго" сразу же начали ремонт аварийного участка. Свет вернулся в дома около девяти вечера.
Ранее мы писали, что СК возбудил дело после смерти троих человек в пожаре на улице Подводника Кузьмина.
Фото: Piter.TV
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Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.