Петербуржцам из Выборгского района вернули свет вечером понедельника

При свечах горожане из пяти домов сидели около полутора часов.

Жителям Выборгского района Петербурга вернули освещение спустя полтора часа при свечах. Как рассказала "Фонтанка", около половины восьмого вечера в понедельник, 14 октября, электроэнергия пропала в нескольких домах на проспекте Художников и Придорожной аллее, всего пять жилых зданий.

Известно, что причиной внезапной темноты стало технологическое нарушение на кабельной линии 10 кВ, специалисты "Россети Ленэнерго" сразу же начали ремонт аварийного участка. Свет вернулся в дома около девяти вечера.

Ранее мы писали, что СК возбудил дело после смерти троих человек в пожаре на улице Подводника Кузьмина.

Фото: Piter.TV