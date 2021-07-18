Жителям Петербурга рассказали, как приучить детей есть полезную пищу

Поэтому важно проявить терпение и не требовать от детей выполнения режима в первые дни.

Сегодня, 20 ноября, во всем мире отмечают День ребенка. В Главном управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали "Петербургскому Дневнику", как приучить детей правильно питаться.

Родителям порекомендовали стать примером для детей. Чтобы малыши приняли культуру здорового образа жизни, взрослым следуют выбирать полезную пищу и рассказывать младшему поколению, как такие продукты влияют на организм.

Важно соизмерять количество получения от еды энергии и затраты организма в течение суток. Детям не нужно переедать, иначе их будет клонить в сон.

Родителям напомнили, что привычки у детей вырабатываются чуть дольше, чем у взрослых. Обычно процесс занимает около месяца. Поэтому важно проявить терпение и не требовать от детей выполнения режима в первые дни.

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