  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителям Красногвардейского района предлагают сделать подарки для одиноких пожилых людей
Сегодня, 15:59
215
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Жителям Красногвардейского района предлагают сделать подарки для одиноких пожилых людей

0 0

Мастерская будет открыта на площадке ТЦ "Охта молл" с 11:00 до 18:00. 

В Красногвардейском районе завтра, 25 декабря, проведут новогоднюю благотворительную акцию "Варежка". Каждый сможет смастерить подарки для одиноких пенсионеров и детей из малоимущих семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. 

Для участников проекта проведут мастер-классы. Вещи, сделанные на практикумах, передадут Комплексному центру для жителей пожилого возраста населения и Центру социальной помощи семье и детям.

Мастерская будет открыта на площадке ТЦ "Охта молл" с 11:00 до 18:00. 

Ранее на Piter.tv: пациентов Педиатрического университета посетили Деды Морозы.

Фото: Pxhere

Теги: акция варежка, новый год, пенсионеры, подарки для пожилых людей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии