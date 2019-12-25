Жителям Красногвардейского района предлагают сделать подарки для одиноких пожилых людей

В Красногвардейском районе завтра, 25 декабря, проведут новогоднюю благотворительную акцию "Варежка". Каждый сможет смастерить подарки для одиноких пенсионеров и детей из малоимущих семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Для участников проекта проведут мастер-классы. Вещи, сделанные на практикумах, передадут Комплексному центру для жителей пожилого возраста населения и Центру социальной помощи семье и детям.
Мастерская будет открыта на площадке ТЦ "Охта молл" с 11:00 до 18:00.
Ранее на Piter.tv: пациентов Педиатрического университета посетили Деды Морозы.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все