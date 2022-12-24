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Пациентов Педиатрического университета посетили Деды Морозы

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В этой больнице находится около 1000 детей. 

Клинику Педиатрического университета посетили Деды Морозы. Они приехали поздравить маленьких пациентов с наступающими праздниками и пожелали детям здоровья. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.

Они приехали, чтобы поддержать детей, которые находятся на лечении в университетской клинике. 

Пресс-служба Комздрава Петербурга

Добавим, что клиника  продолжает работу, несмотря на предновогодние дни. В комитете рассказали, что заняты все отделения стационара. В этой больнице находится около 1000 детей. 

Ранее на Piter.tv: у НИИ Джанелидзе появился новый корпус Отделения экстренной медицинской помощи.

Видео: Телеграм / Комздрав СПб

 

Теги: деды морозы, новый год, педиатрический университет, поздравление пациентов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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