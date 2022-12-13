Жителя Уфы, несправедливо отсидевшего 13 лет за убийство, реабилитировали спустя полвека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что это первый в России случай по делу, исковая давность которого истекла больше 50 лет назад. Уфимца Фахтуллу Исхакова осудили за чужое преступление в 1959 году. После освобождения мужчина добивался справедливости и официального оправдания. Он обращался в Конституционный суд и Верховный суд России. Приговор признали ошибочным, но не отменяли долгие годы.
Ранее мы сообщали, что суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах.
Видео: Telegram / Mash Batash
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