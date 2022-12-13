Отмечается, что это первый в России случай по делу, исковая давность которого истекла больше 50 лет назад.

Жителя Уфы, несправедливо отсидевшего 13 лет за убийство, реабилитировали спустя полвека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Отмечается, что это первый в России случай по делу, исковая давность которого истекла больше 50 лет назад. Уфимца Фахтуллу Исхакова осудили за чужое преступление в 1959 году. После освобождения мужчина добивался справедливости и официального оправдания. Он обращался в Конституционный суд и Верховный суд России. Приговор признали ошибочным, но не отменяли долгие годы.

Ранее мы сообщали, что суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах.

Видео: Telegram / Mash Batash