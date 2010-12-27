Жителя Тольятти отправили на 20 лет за решетку за убийство годовалой дочери

Молодой мужчина избил свою родную дочку так, что медики уже не смогли помочь.

В Тольятти суд признал 28-летнего мужчину виновным в убийстве годовалого ребенка.

СУ СК РФ по Самарской области сообщает, 30 октября 2018 в больницу была доставлена девочка в тяжелом состоянии. Но, несмотря на усилия медиков, ребенка спасти не удалось. Следствием и судом установлено, что избил малышку родной 27-летний отец. В момент совершения убийства мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Состоявшийся суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

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