В Кургане женщина регулярно избивала своих маленьких детей и получила условный срок

Женщина била дочь головой об батарею, и оставила малышей одних в -20 на улице.

В Кургане состоялся суд над женщиной, которая долгое время истязала своих детей.

Прокуратура Курганской области сообщает, что суд признал женщину виновной по статьям "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от виновного".

Судом установлено, что в период с середины лета 2018 года по 30 января 2019 года женщина систематически избивала своих маленьких детей 2011 и 2014 годов рождения. Старшей девочке доставалось больше всего. Подсудимая била ребенка головой об батарею, била девочку руками и ногами.

В январе 2019 года женщина в -20 оставила детей на улице, а сама скрылась в неизвестном направлении. После случившегося детей из семьи изъяли, а на женщину завели уголовное дело. Состоявшийся суд назначил наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Сегодня ранее: В Севастополе мужчина на 15 лет отправился в колонию за избиения и насилия над женой и дочерьми.

Фото: Piter.TV