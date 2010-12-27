Житель Севастополя отправится на 15 лет строго режима за избиения и сексуальное насилие над женой и дочерьми

Мужчина с 2000 года систематически избивал и насиловал жену и дочерей.

В Севастополе мужчину-семейного тирана отправили на 15 лет в колонию строгого режима.

Гагаринский районный суд г. Севастополя сообщает, что севастополец судом признан виновным по статьям "преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", "истязание несовершеннолетних и беременной женщины" и "в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух малолетних".

Судом установлено, что мужчина с 2000 года регулярно издевался над женой и маленькими дочерьми. Мужчина избивал их руками, ногами, а также предметами домашнего обихода. Не останавливало изверга и беременность жены. С 2011 года глава многодетной семьи стал совершать преступления против половой неприкосновенности дочерей.

С целью удовлетворения своих половых потребностей подсудимый совершал развратные действия в отношении дочерей, в том числе и "осматривая" старших девочек на глазах у младшей. Гагаринский районный суд г. Севастополя

Мужчина вину свою признал только частично, сказав, что он всего лишь был требовательным мужем и отцом. "Осмотры" дочерей проводил, чтобы удостовериться в их здоровье. Измученные женщина и дочери долгие годы боялись отца, находясь от мужчины в материальной и психологической зависимости. Из-за постоянного страха и насилия дома старшие девочки получили стрессовые расстройства с сопутствующей затяжной депрессией.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, и еще год в колонии поселении.

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Фото: Piter.TV