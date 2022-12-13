Жителя Симферополя обвинили в призывах к убийству правоохранителей в соцсетях

Под подозрение попал 50-летний мужчина.

Жителя города Симферополя обвинили в призывах к убийству правоохранителей. Соответствующее заявление сделали представители ФСБ России по Крыму. В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемый размещал экстремистские сообщения и посты в социальных сетях. В частности, делал это с аккаунта, зарегистрированного во "Вконтакте". В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. Теперь россиянину грозит наказание на максимальный срок до пяти лет лишения свободы.

Следственным отделом УФСБ России возбуждено дело в отношении 50-летнего жителя. Мужчина подозревается в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети. пресс-служба ФСБ РФ по Крыму

ФСБ задержала в Севастополе подозреваемого в финансировании террористов, возбуждено дело.

Фото и видео: ФСБ России по Крыму