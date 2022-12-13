ФСБ задержала в Севастополе подозреваемого в финансировании ИГ, возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело.

ФСБ России по Крыму задержала в Севастополе подозреваемого в финансировании ИГ (запрещенная на территории России террористическая организация). Известно, что подозреваемым уголовного дела стал 31-летний местный житель. Он занимался финансированием боевиков из международного движения. В его отношении ведется расследование по признакам преступления, указанного в части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пожизненного. По решению Ленинского районного суда города злоумышленник помещен под стражу на два месяца.

Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований ИГ, созданных на территории Сирийской Арабской Республики для совершения преступлений террористического характера. пресс-служба ФСБ по региону

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Фото и видео: ФСБ России