Жителя США застрелили в прямом эфире в его день рождения

Появилось видео, снятое самим убитым мужчиной.

Претинс Робинс в свой день рождения решил прогуляться по улице, снимая видео для трансляции в социальных сетях.

На опубликованных кадрах афроамериканец в болом плаще и шляпе с селфипалкой идет по улице и встречает кото-то. После обращения к неизвестному раздаются множественные выстрелы, и видео обрывается. Этот жуткий инцидент произошел утром 26 февраля в кампусе университета Вингейта в Северной Каролине. Полиция сообщает, что это убийство каким-то образом связано с наркоторговлей. Убийцу Прентиса Робинса пока не нашли.

Накануне Piter.TV публиковал видео из Бразилии, которое снимали друзья разбившегося парня спрыгнувшего с моста.

Видео и фото: LiveLeake