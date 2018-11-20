Трое мужчин похитили человека на Садовой и потребовали у него 39 тысяч рублей

Подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов.

В Петербурге сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Трое мужчин в возрасте от 27 до 34 лет угрожали мужчине ножом, посадили его в машину и потребовали вернуть 39 тысяч рублей.

По факту похищения человека возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 126 Уголовного кодекса России). пресс-служба ГУ МВД

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не было ли у подозреваемых других противоправных действий.

Фото: Piter.TV