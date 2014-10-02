Жителя Ленобласти заподозрили в сексуальном насилии в отношении 11-летней падчерицы

Подозреваемый задержан, проводится проверка.

Правоохранительные органы Выборгского района Ленобласти проверяют информацию о том, что отчим домогался до 11-летней падчерицы. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Утром 7 ноября в Рощинскую межрайонную больницу привезли 11-летнюю девочку. Инспектор по делам несовершеннолетних попросила врачей проверить ее на подозрение о сексуальном насилии. При осмотре никаких повреждений кожных покровов и слизистых оболочек не обнаружено. Однако, девочку поместили в детское отделение.

По предварительной информации, сегодня около 2 часов ночи в квартире в Рощино отчим совершил насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы. Подозреваемый задержан, проводится проверка.

Ранее петербурженка обвинила соседа по коммуналке в насилии над её маленькой дочкой.

Фото: Piter.tv