В Ленобласти нашли жигули с мертвым жителем Купчино

Мужчину нашли с простреленной головой.

Накануне в Тосненском районе Ленобласти полиция наткнулась на жигули с мертвым водителем. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", погибший был из Купчино.

Известно, что вечером 4 мая отряд патрулирования прибыл в деревню Пустынька, где заметил ВАЗ-2110 с городскими номерами. Машина стояла около железнодорожного переезда. Ближайшие дома находились в расстоянии более 4 км. Когда оперативники открыли машину, внутри они увидели мертвого мужчину с простреленной головой.

Патруль установил личность человека. Им оказался 39 –летний житель Фрунзенского района. В руках он держал ружье МР-153, оформленное на его имя. По факту случившегося ведется проверка.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что знакомство в социальной сети обернулось для петербуржца потерей отцовского авто.