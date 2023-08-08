Жителя Крыма с двумя килограммами наркотиков задержали на трассе М4 "Дон"

Мужчина арестован по подозрению в продаже запрещенки в шести регионах страны.

Житель российского полуострова с двумя килограммами наркотиков задержан правоохранительными органами на трассе М4 "Дон". В пресс-службе полиции уточнили, что был остановлен автомобиль с номерами Краснодарского края. В настоящее время установлено, что подозреваемый водитель анимался сбытом запрещенных веществ в шести регионах страны. В конкретном случае 39-летний мужчина транспортировал два тайника под обшивкой минивэна. В транспортном средстве оперативники выявили фасовочные материалы, банковские карты и электронные весы. В пресс-службе МВД полагают, что фигурант расследования распространял и продавал синтетические запрещенные вещества на территории Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Московской областей, а также в Крыму. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа