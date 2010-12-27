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Жительница Приозерского района пожаловалась Александру Дрозденко на недостаточное освещение в поселке Суходолье
Сегодня, 18:30
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arteliseev

Жительница Приозерского района пожаловалась Александру Дрозденко на недостаточное освещение в поселке Суходолье

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По ее словам, на улице Лесная можно гулять только с фонарем.

Во время прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко жительница Приозерского района пожаловалась на отсутствие достаточного освещения на улицах. 

По ее словам, в поселке Суходолье ночью на улице Лесной темно из-за недостаточного количества освещения. Из-за этого на улицу приходится выходить со своим фонарем. 

В администрации поселка отметили, что такая ситуация наблюдается далеко не на всех улицах. Благоустроство выполнено на Центральной улице, и недавно в поселке открыли детские и спортивные площадки. Для завершения всех работ нужно время. 

В свою очередь, Дрозденко напомнил, что для полного благоустройства военного поселка, землю необходимо поставить на кадастровый учет. Также он поручил главе администрации Приозерска принять участие в программе благоустройства, для улучшения ситуации на Лесной улице.

Ранее мы сообщали, что заброшенную стройку на Дальневосточном проспекте в Петербурге затянули зеленой сеткой.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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