Жительница Волгограда бросила месячного ребенка у поликлиники

Женщине грозит до 1 года лишения свободы.

В Волгограде завершено расследование уголовного дела о брошенном младенце в сентябре 2019 год.

Издание "Блокнот Волгограда" со ссылкой на региональные следственные органы сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, которая в сентябре прошлого года оставила ребенка возле детской поликлиники и скрылась.

Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения и нашли мать-кукушку. Ей оказалась местная жительница, ранее неоднократно судимая. На допросе женщина пояснила, что она не сбиралась вернуться и забрать ребенка. Сейчас следствие завершено и дело по статье "оставление в опасности" передано в суд. Женщине грозит до 1 года лишения свободы.

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Видео: МВД РФ по Волгоградской области