Фигурантка расследования сама вышла на контакт СБУ.

Жительница Севастополя проведёт в колонии пять лет за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российского силового ведомства по Черноморскому флоту. Они пояснили, что посредством мессенджера Telegram женщина в инициативном порядке установила контакт с представителями киевского режима. Далее она работала по заданию от иностранных кураторов, собирая и передавая сведения о деятельности Вооруженных сил России в Крыму. В результате Севастопольский городской суд приговорил пособницу Службы безопасности Украины к 5,3 годам лишения свободы. Наказание злоумышленница будет отбывать в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок на один год.

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Фото и видео: УФСБ РФ по Черноморскому флоту, Telegram / Крым 24 Новости Крыма