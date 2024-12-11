  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:21
106
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Севастополя проведёт в колонии пять лет за сотрудничество с украинскими спецслужбами

0 0

Фигурантка расследования сама вышла на контакт СБУ.

Жительница Севастополя проведёт в колонии пять лет за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российского силового ведомства  по Черноморскому флоту. Они пояснили, что  посредством мессенджера Telegram женщина в инициативном порядке установила контакт с представителями киевского режима. Далее она работала по заданию от иностранных кураторов, собирая и передавая сведения о деятельности Вооруженных сил России в Крыму. В результате Севастопольский городской суд приговорил пособницу Службы безопасности Украины к 5,3 годам лишения свободы. Наказание злоумышленница будет отбывать в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок на один год.

Пограничники изъяли на Сахалине более 2 тонн краба и крабового мяса.

Фото и видео: УФСБ РФ по Черноморскому флоту, Telegram / Крым 24 Новости Крыма

Теги: госизмена, крым, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии