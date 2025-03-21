Жительница Севастополя отправится в колонию на 16 лет за госизмену

Также решением суда ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Жительница Севастополя отправится в колонию на 16 лет за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным ведомства, 66-летнюю уроженку Закарпатья обвинили в том, что в сентябре 2022 года она вышла на связь с ГУР МО Украины, предложив свою помощь. Женщина передала через мессенджер информацию о местонахождении военных объектов Минобороны РФ и Черноморского флота. Также решением суда ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Чите двоих подростков приговорили к шести годам колонии за диверсию.

Видео: Прокуратура города Севастополя