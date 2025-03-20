В Чите двоих подростков приговорили к шести годам колонии за диверсию

Юноши из Забайкальского края подожгли объект транспортной инфраструктуры по заданию украинского куратора.

Забайкальский краевой суд приговорил двоих несовершеннолетних граждан к шести годам лишения свободы за диверсию. Местные жители из Читы ранее подожгли станцию мобильной связи. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по Забайкальскому краю.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ с назначением наказания в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии. сообщение судебной инстанции

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края отметили, что преступление совершено в августе 2024 года. В то время 16-летний юноша в мессенджере Telegram вступил в переписку с украинским куратором. От иностранца молодой человек получил от задание за материальное вознаграждение в 30 тысяч рублей поджечь критически важный объект. Эти действия должны были повлечь за собой подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны. Подросток привлек к преступлению своего 17-летнего знакомого. Вместе они в сентябре 2024 года проникли на базовую станцию сотовой связи, расположенную на окраине города, где облили оборудование бензином и подожгли его.

Свои действия они записали на видео для отчета перед заказчиком. Ущерб имуществу составил более 350 тысяч рублей. пресс-служба прокуратуры по региону

Низвестный куратор давал подросткам подробные инструкции по поджогу и мерам конспирации. В результате одному из исполнителей по решению суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок в шесть лет, а второму - 6,5 года заключения.

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Фото и видео: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края