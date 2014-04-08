В Крыму задержали женщину, собиравшую данные о военных объектах Джанкоя

Местная жительница отправлен под стражу из-за подозрения в госизмене.

Жительница Крыма поймана российским силовым ведомство за шпионаж в пользу киевского режима. В пресс-службе регионального управления ФСБ РФ по полуострову уточнили, что женщина передавала сведения о воинских эшелонах, аэродромах, объектах противовоздушной обороны, а также Крымском мосте иностранным кураторам. Злоумышленницей оказалась 28-летняя местная жительница из Джанкоя. Она объяснила, что ранее стала участником Telegram-канала, который используется главным управлением разведки министерства обороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности в России.

В инициативном порядке фигурантка расследования предложила свои услуги по сбору информации, интересующей украинскую сторону. В результате девушка выезжала на указанные кураторами места и осуществляла фотофиксацию находящихся там объектов. Она также подтверждала или опровергала их местоположение. Дополнительно крымчанка отправляла украинским спецслужбам сведения о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. В ходе допроса подозреваемая рассказала о своей работе на киевский режим.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. УФСБ РФ по Крыму

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости