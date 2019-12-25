Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 16 марта, стало известно, что жительница Пушкина "заминировала" районную полицию. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 15 марта. В 10:40 в службу "112" со своего мобильного телефона позвонила 46-летняя жительница пушкина. Женщина пригрозила взорвать полицию. Полицейские отмечают, что звонившая была пьяна. Однако здание ОВД все равно проверили, взрывчатки не обнаружили.

Хулиганку задержали у ее дома на Колпинском шоссе. В отношении подозреваемой составлен административный. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге техник ударил пенсионерку по лицу и разбил ее телевизор.

Фото:Piter.TV