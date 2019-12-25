Жительница Приозерского района зарезала своего сожителя, а затем вымыла и переодела тело

В правоохранительные органы Приозерского района поступило сообщение о смерти 43-летнего жителя поселка Снегиревка. Удалось установить, что причинной стало колото-резанное ранение. Об этом стало известно Piter.TV.
Факт убийства зафиксировали судмедэксперты. В результате следственных мероприятий выяснилось, что его совершила 34-летняя сожительница мужчины. Находясь в нетрезвом состоянии, она ударила возлюбленного ножом в живот Выяснилось, что 34-летняя сожительница погибшего во время совместной пьянки ударила его ножом в живот, затем вымыла и переодела труп, попытавшись скрыть следы преступления.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Ранее мы рассказали о том, что в Пулково задержали подозреваемого в убийстве инкассатора в 2008 году.
Фото: Pixabay
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