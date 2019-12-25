Жительница Купчино заплатила мошеннице 800 000 рублей за поступление сына в вуз

Со слов потерпевшей, мошенница убедила её в том, что имеет знакомых в одном из петербургских вузов и может обеспечить беспрепятственное поступление ее сына в это учебное заведение.

Жительница Купчино заплатила мошеннице 800 тысяч рублей за поступление сына в вуз. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Со слов потерпевшей, мошенница убедила её в том, что имеет знакомых в одном из петербургских вузов и может обеспечить беспрепятственное поступление ее сына в это учебное заведение. Цена вопроса – 800 тысяч рублей. Женщина передала деньги, а позже выяснила, что за её сына даже не было в списках абитуриентов. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники полиции у дома 212 по Московскому проспекту задержали 33-летнюю подозреваемую, которая ранее была судима за кражу.

Также в Петербурге "соцработник" пообещала пенсионеру компенсацию за комиссию в 800 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv