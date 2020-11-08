Жительница Красноярска предстанет перед судом за кражу телефона у бывшего сожителя

О преступлении стало известно после того, как женщина попалась за хулиганство в мвгазине.

Жительница Красноярска предстанет перед судебной инстанцией за хулиганство в магазине, а также кражу телефона у своего бывшего сожителя. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что в октябре 2024 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазине неизвестная злоумышленница произвела дымовой выстрел. Позже оперативники установили, что женщина, находясь в алкогольном опьянении, пришла в торговую точку и с полки, где располагались бутылки, уронила одну из них на пол. Произошедшее увидела сотрудница и сказала, что за разбитый товар клиентке придется заплатить.

Однако женщину это не устроило, и начался словесный конфликт. Сильно разозлившись на продавца и посетителей, она достала из сумки устройство "сигнал охотника" и произвела спуск. пресс-слкжба МВД РФ

Дополнительно местными следователями была установлена причастность хулиганки 1987 года рождения к краже мобильного устройства. Когда мужчине стало плохо дома, подозреваемая вызвала ему скорую помощь. Пока пациент находился в больнице, его возлюбленная украла телефон и сдала гаджет в ломбард. Денежны средства она потратила на личные нужды. В текущий момент материалы уголовных дел по части 2 статьи 213 и части 2 статьи 158 УК РФ переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Фото и видео: МВД по Красноярскому краю