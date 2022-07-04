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Жители улицы Крыленко проснулись из-за едкого дыма

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Под окнами горела трава.

Жителей улицы Крыленко в Невском районе в ночь с 3 на 4 июля разбудил едкий запах дыма. Об этом в комментариях под постом комитета по благоустройству в "ВКонтакте" сообщила местная жительница.

По ее словам, возгорание произошло в первом часу ночи у дома №35. У дома горела трава,  и ветер разгонял пламя в разные стороны.

Автор видео считает, что причиной пожара стала неубранная трава: ее скосили, но не убрали. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Тимуровской улице пострадал мужчина. 

Видео: ВКонтакте / Надежда Козлова

Теги: дым, пожар, трава
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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