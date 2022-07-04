Жители улицы Крыленко проснулись из-за едкого дыма

Под окнами горела трава.

Жителей улицы Крыленко в Невском районе в ночь с 3 на 4 июля разбудил едкий запах дыма. Об этом в комментариях под постом комитета по благоустройству в "ВКонтакте" сообщила местная жительница.

По ее словам, возгорание произошло в первом часу ночи у дома №35. У дома горела трава, и ветер разгонял пламя в разные стороны.

Автор видео считает, что причиной пожара стала неубранная трава: ее скосили, но не убрали.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в пожаре на Тимуровской улице пострадал мужчина.

Видео: ВКонтакте / Надежда Козлова