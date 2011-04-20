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В пожаре на Тимуровской улице пострадал мужчина
Сегодня, 9:26
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В пожаре на Тимуровской улице пострадал мужчина

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Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на Тимуровской улице, дом 9 корпус 1, поступило в 08:24.

В Калининском районе утром 4 июля во время пожара пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на Тимуровской улице, дом 9 корпус 1, поступило в 08:24.  В комнате площадью 16 квадратных метров обгорела обстановка на площади 4 м2. В 9:00 пожар был ликвидирован. С огнём боролись 15 человек личного состава МЧС.

Пострадавший в результате пожара мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

На выходных на улице Чапаева после пожара в доме нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, тимуровская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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