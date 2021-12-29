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Жители помогут разработать концепцию благоустройства территории в Адмиралтейском районе
Сегодня, 18:36
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Жители помогут разработать концепцию благоустройства территории в Адмиралтейском районе

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Поделиться своими пожеланиями горожане могут на официальном сайте администрации Петербурга. 

В Адмиралтейском районе планируется привести в порядок сквер на пересечении Мясной и Псковской улиц. Об этом сообщили в официальной группе района в соцсети "ВКонтакте".

Разработчики макета учтут пожелания горожан. Уже сейчас в паблике Адмиралтейского района местных спросили, каким бы они хотели видеть сквер. В будущем на территории зеленой зоны могут построить спортивную площадку, положить пешеходные дорожки, посадить кустарники, деревья и цветы. Поделиться своими пожеланиями горожане могут на официальном сайте администрации Петербурга. 

Ранее на Piter.tv: горожане жалуются на горы грязного снега в Шуваловском лесу.

Фото: ВКонтакте / Адмиралтейский район 

Теги: благоустройство, горожане, парки, улицы города
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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