Жителям многоэтажки на Большевиков мешают жить оккупировавшие двор такси

Кроме того, местные жители обнаружили у себя под окнами "диспетчерскую" служюу сервиса такси.

Местные жители дома №9/1 на проспекте Большевиков обнаружили рядом с собой неожиданное соседство. Как сообщили в издании "Невские новости" двор многоэтажного дома превратился в парковку для таксистов, что усложняет вопрос, где оставить автомобили самим жителям.

С начала сентября во дворе также обосновался диспетчерский центр партнера службы такси, причем заметить его жителям оказалось не так просто. В каком режиме работают незваные "гости", горожане тоже не знают.

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев посоветовал обратиться горожанам с вопросом в районную администрацию или органы правопорядка. Цивилев отметил, что согласно плану, именно у этого дома формально нет дворовой территории. Однако из ситуации есть выход – для решения проблемы с парковкой нужно через ТСЖ взять у города участок в аренду и оградить территорию шлагбаумами, сообщил депутат.

В администрации Невского района города отметили, что готовы организовать проверку по жалобам населения и проверят, поступали ли от местных жителей какие-либо жалобы вообще на этот счет.

Ранее мы сообщали о том, что жители Сергиево обеспокоены отсутствием светофоров на переходе у школы. Родителям с детьми буквально приходится перебегать дорогу.

Фото: PIter.tv, носит иллюстрационный характер