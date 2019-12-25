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Жители европейской части России смогут увидеть солнечное затмение
Сегодня, 10:42
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Жители европейской части России смогут увидеть солнечное затмение

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Отмечается, что наибольшая фаза затмения будет наблюдаться на Кольском полуострове.

Жители европейской части России смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

На европейской территории страны и в Западной Сибири будут наблюдаться разные фазы солнечного затмения 29 марта. Отмечается, что наибольшая фаза затмения будет наблюдаться в дневное время на Кольском полуострове. Само затмение начнется утром в 11:51 по московскому времени и завершится в 15:44.

Ранее мы сообщали, что февраль 2025 года в Петербурге может стать самым "сухим" за последние 13 лет.

Фото: pxhere.com

Теги: москва, россия, санкт-петербург, солнечное затмение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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