Жители дома на Леншоссе 1 жалуются на отсутствие водосточных труб

Отсутствующие водосточные трубы и демонтированный козырек вызывает некоторые трудности и у организаций, расположенных в доме.

Из-за отсутствующих или неверно смонтированных на доме номер 1 по Ленинградскому шоссе водосточных труб, его жителей, гостей и просто прохожих топит, как из ведра.

"Раньше у нас над подъездом хотя бы был козырек, выходишь, открываешь зонтик, возвращаешься – закрываешь и открываешь дверь. Теперь же надо проявить чудеса сноровки: одной рукой держать зонт, второй доставать ключи, открывать дверь, а если в руках еще пакеты из магазина – задача становиться все сложнее", - рассказала одна из жительниц дома.

Отсутствующие водосточные трубы и демонтированный козырек вызывает некоторые трудности и у организаций, расположенных в доме.

"Выходя попадать в водопад, мы уже привыкли, готовы козырек и сами смонтировать обратно. Пугает, что зимой с крыши будут нависать огромные сосульки. Да и использования остатков козырька, как держатель для проводов – тоже смущает", - рассказали в Техтоникс.

Во время сильного дождя, который как раз обрушился на Выборг сегодня, 1 октября, достается и простым прохожим, ведь водосточных труб не хватает и на фасаде здания.

По словам представителя подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт дома номер 1 по Леншоссе в Выборге, рабочие выйдут на объект до конца недели и начнут устранять все замечания.