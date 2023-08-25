Жители Военно-морского городка в Песочном начали осмотр новых квартир

Домики, которые ранее отапливались углем и не соответствовали современным стандартам, будут демонтированы и заменены на современные жилые помещения.

Жители Военно-морского городка в поселке Песочный, расположенном в Курортном районе Петербурга, начали знакомство с новыми квартирами, которые были предоставлены в рамках программы реновации. Реализацией данного проекта занимается группа "Самолет", специализирующаяся на развитии застроенных территорий.

Компания уже сообщила о передаче жителям 339 новых квартир, занимающих 19 264 квадратных метров, в жилом комплексе "Курортный квартал". Домики, которые ранее отапливались углем и не соответствовали современным стандартам, будут демонтированы и заменены на современные жилые помещения. Переезд всех владельцев и арендаторов в новые квартиры планируется завершить к концу следующего года.

С начала программы реновации 54 семьи улучшили свои жилищные условия, а общая площадь нового жилья, переданная в собственность Санкт-Петербурга, составила 2 796 квадратных метров. В рамках реновации было снесено 26 ветхих одноэтажных домов, суммарно занимающих почти 3 тысячи квадратных метров.

Ранее мы сообщили о том, что архитектурный облик спорткомплекса "ИТМО Хайпарк" согласован в Петербурге.

Фото: группа "Самолет"