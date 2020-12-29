Жители Выборгского района рассказали об уникальных неологизмах

Пользователи соцсетей поделились интересными словами, однако многие из них остались без расшифровки.

В среду, 20 января, пользователи социальной сети "Вконтакте" поделились в сообществе "Интересные события в Выборге" интересными уникальными неологизмами и словами местных жителей Выборга.

Один из петербуржцев попросил перечислить особенности речи выборжцев. Так, например, слово "финик" означает жителя Финляндии, а слово "тулик" – сотрудника финской пограничной службы. Также местные иначе называют промышленные объекты: "десятка" (ВСЗ), "двадцатка" (столярный цех ВСЗ), "Кска" (Газпром) – и места: "кангас", "сапунка", "лимонка".

Однако некоторые слова решили не расшифровывать: "тушкан", "середина", "болото", "вонючка", "ветка", "шайба", "черёмушки".

Ранее мы писали, что администрация Выборгского района опубликовала список телефонных номеров экстренных служб.

Фото: Piter.TV