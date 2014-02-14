Жители Васильевского острова обратили внимание на переполненные контейнеры для раздельного сбора отходов

Жители Василеостровского района обратили внимание на переполненные баки для раздельного сбора отходов. Рядом с контейнером уже начали появляться мешки, которые не поместились внутрь. Постом в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" пользователь хочет обратить внимание оператора по вывозу мусора ― "Петро-Васт".

Точный адрес не указан, однако одна из комментаторов предположила, что на фотографии запечатлены баки у дома №5 на улице Беринга. Зеленый контейнер предназначен для сбора стекла, желтый ― для пластика, синий ― для макулатуры.

Напомним, что у Piter.TV есть рубрика, посвященная раздельному сбору в Петербурге. В последний раз мы рассказали о контейнерах для сбора опасных отходов.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov