В Семенцах появился мозаичный динозавр Семен

Мозаика повторяет фигуру ямы: у петербуржцев получился мозаичный динозавр.

Накануне, 31 августа, во дворе дома №39 по Подольской улице в Семенцах поселился мозаичный динозавр Семен: местные жители творчески подошли к вопросу заделывания ямы.

Жители исторического района Петербурга, который ограничивается Московским проспектом, Обводным каналом, Загородным проспектом и Введенским каналом, начали сами заделывать ямы, но очень креативно – мозаикой. На странице сообщества активных соседей района в Instagram появились первые фото динозавра Семена и его прототип.

Судя по всему, это не последний новый житель района Семенцы. Мозаику помогали выкладывать представители проекта "Дворовые мастерские" и бюро "Архдвор".

Piter.tv пообщался с местной жительницей Анной Хавер и узнал, что проект решили начать именно с этой ямы, потому что форма подсказала содержание.

Так сложилось, что в нашем сообществе достаточно много кто увлекается/занимается/интересуется искусством, поэтому кейс про мозаику в ямах мы знали. После того, как основные работы по благоустройству сквера за клубом "Космонавт" были закончены, мы стали думать, чтобы еще натворить. И вот вспомнили эти работы француза и решили, что почему бы не сделать красоту у нас. Анна Хавер

Анна рассказала, что команда обратилась в магазин керамической плитки на одной из улиц Семенцов, где им отдали остатки продукции, которые у них были. Дело осталось за малым: найти подходящую яму и дождаться хорошей погоды. Собеседница Piter.tv поделилась, что на одном динозавре проект не остановится.

Ранее местные жители построили ЖК "Усатов" для уличных котов и поделились планами построить целый котоквартал, организовали общественный огород и устраивают кинопоказы во дворе.

Ранее мы писали, что в сквере "Осенний марафон" подходят к концу работы по благоустройству.

Фото: sementsi.sosedi / Instagram, Анна Хавер