Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти уверены в своих силах для старта собственного дела

Почти половина опрошенных считает, что у них достаточно опыта и квалификации, чтобы начать свой бизнес.

Жители Петербурга и Ленобласти приняли участие в опросе, проведенном Сбербанком совместно с исследовательской группой Высшей школы менеджмента СПбГУ по методике GEM*. Оказалось, что каждый пятый респондент считает, что в регионе создана благоприятная среда для старта бизнеса.

Почти половина (42,9%) опрошенных уверены, что у них достаточно опыта и квалификации, чтобы начать свой бизнес. При этом в своих силах уверены больше мужчины, чем женщины – 47,7% против 36,2%.

Если раньше мы говорили о предпринимателях, подразумевая только ИП и ООО, то сейчас в эту категорию входят и самозанятые, число которых заметно выросло за последнее время. Причем мы видим, как умножается количество экологичных бизнесов – это тренд нашего времени. Заявил Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Из-за пандемии коронавируса 9% опрошенных пришлось закрыть свой бизнес. При этом 58% тех, кто свернул дело, планируют открыть новое в ближайшие три года. Стоит отметить, что еще в 2018 и 2019 гг. 70% людей, закрывших бизнес, не планировали возвращаться к предпринимательской деятельности.

Можно говорить, что это новый тренд, поскольку ранее большинство респондентов, выбывая из предпринимательского сектора, не были готовы попробовать вновь. Отметила Ольга Верховская, руководитель проекта GEM в России, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента ВШМ СПбГУ

* Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Проект реализуется в России исследовательской группой Высшей школы менеджмента СПбГУ при поддержке Сбера.

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