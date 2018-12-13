Жители Приозерского района пожаловались Путину на "мусорную реформу"

Письмо на имя президента РФ подписали десятки местных жителей, возмущенных резким ростом тарифа на обращение с ТКО.

Инициативные жители Приозерского района Ленинградской области провели сбор подписей против "мусорной реформы" и направили письмо с жалобой на резкий рост тарифа на обращение с ТКО на имя Владимира Путина. В распоряжении Piter.TV оказалась копия письма, а также подписные листы. В нем общественники просят "принять действенные меры против установления необоснованной платы за ТКО и чиновников, ответственных за создание социальной напряженности в этой сфере". Вызывает интерес тот факт, что подписанты не стали обращаться к губернатору Александру Дрозденко, а вышли напрямую на президента страны.

Именно Приозерский район стал первым муниципалитетом Ленинградской области, на территории которого в тестовом режиме была введена новая схема сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Мусорная реформа, по решению Правительства Ленобласти, стартовала здесь в апреле 2019-го. Впрочем, рост цен на коммунальную услугу оказался не тестовым: в некоторых случаях, судя по отзывам приозерцев, люди стали платить в 2-3 раза больше.

В условиях постоянно снижающейся реальной заработной платы и пенсий, бурно растет совершенно необоснованная плата за ЖКУ. Так. обещанный Правительством РФ рост стоимости ЖКУ на 1.7% превратился для жителей в рост платежей по обращению с ТКО в 2 раза. Разрекламированная мусорная реформа превратилась в очередной фарс по сбору денег для обогащения частных фирм - операторов ТКО и региональных чиновников. При одних и тех же исполнителях, одних и тех же полигонах, стоимость услуги увеличилась в 2 раза (с 3.21 руб/кв метр до 6,35 руб/кв метр). При этом объем услуги уменьшился - из нее убрали работы по содержанию контейнерных площадок, которые превратились в бесхозные мусорные свалки, содержимое которых разлетается по прилегающей территории. говорится в письме

Кроме того, приозерцы в письме президенту России Владимиру Путину обвинили Правительство Ленинградской области в нарушении действующего законодательства. В том числе авторы письма подметили расхождении в федеральных и региональных санитарных нормах по накоплению ТКО с одного человека. По их мнению "с потолка" взята и величина ТКО в схеме по обращению с отходами. Не устраивает подписантов также формат "платы за квадратный метр": местные жители предлагают в некоторых случаях отталкиваться от числа проживающих в квартире или доме людей.

Точное число подписантов обращения неизвестно: в распоряжении Piter.TV есть только первые листы письма к Владимиру Путину. Отметим, что это не единственный муниципалитет, где местные жители выразили обеспокоенность надвигающейся мусорной реформой. Недавно мы писали про требования общественности Выборгского района отложить "мусорную реформу": там она стартует уже 1 июня 2019 года. В остальных районах Ленинградской области новая схема будет введена в ноябре 2019-года. Регион не воспользовался правом на отсрочку проекта для его лучшей проработки, в отличие от Санкт-Петербурга, Москвы и еще 7 регионов РФ. Впрочем, выборжане пока что пытаются выстроить диалог с Александром Дрозденко: письма Путину они пока что не отправляли.

Фото: Piter.tv