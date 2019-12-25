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Жители Петербурга заметили в Неве истощенного нерпенка
Сегодня, 9:19
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Жители Петербурга заметили в Неве истощенного нерпенка

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В службе спасения тюленей попросили сообщить горожан о местонахождении тюленя. Ему необходима помощь.

Петербуржцы заметили нерпу у Свердловской набережной. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" накануне, 14 апреля.

В службе спасения тюленей прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что маленькая истощенная особь уже долго плывет по Неве и пытается отдыхать льдинах. Поймать ее пока не получается, тюлень уплывает. По мнению спасателей, животное выберется на берег, чтобы полноценно отдохнуть. Поэтому горожан, которые планируют прогулки от Малоохтинской набережной до Троицкого моста, проверить спуски к воде. В случае обнаружения нерпенка нужно позвонить по телефону 699-23-99.

Пользователи группы "ДТП и ЧП" переживут за здоровье и жизнь малыша. Комментаторы желают нерпенку попасть в добрые руки.

Ранее на Piter.tv: видео с играющими нерпятами Крошиком и Шлиссиком умилило петербуржцев.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: животные, нева, нерпенок, петербург, природа, спасение тюлений
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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