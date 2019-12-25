Жители Петербурга стали номинантами литературной премии имени Корнея Чуковского от Правительства Москвы

В результате конкурсного отбора были выбраны произведения 10 авторов из Петербурга для дальнейшего участия в первенстве.

Писатели из Петербурга и Пушкина, которые подали заявки на ежегодный литературный конкурс имени Корнея Чуковского, попали в длинный список номинантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ Новые технологии управления/

В результате конкурсного отбора отобрали произведения 10 петербуржцев для дальнейшего участия в первенстве. В лонг-листе оказались 54 участника не только из России, но из Мюнхена и Бостона. Всего было обработано около 680 заявок.

Конкурсанты отправляли свои работы в номинации "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет", "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет".

Победителей номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" выберут в голосовании проекта "Активный гражданин" с 20 октября по 5 ноября.

В жюри вошли известные литературные деятели современности.

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Фото: pexels