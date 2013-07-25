Жители Москвы собираются отправиться в Ленобласть на выходные

Больше половины объектов размещения в разных городах области уже распроданы на первую неделю ноября.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне не должны работать с 30 октября по 7 ноября, чтобы сбить очередной пик коронавирусной инфекции. Издание 47news проанализировало бронирование номеров в отелях, гостиницах и на базах отдыха в Петербурге и Ленобласти.

По данным сервиса agoda.com, на первую неделю ноября забронированы 85% объектов размещения в Выборге, 75% – в Гатчине, 71% – в Приозерске, 53% – во Всеволожске, 50% – в Старой Ладоге.

По мнению бывшего вице-губернатора и совладельца базы отдыха "Илоранта" под Выборгом, в период осенних школьных каникул всегда большой спрос.

Бизнесмены предполагают, что из-за коронавирусных ограничений возможны дополнительные траты, в том числе на экспресс-тесты для постояльцев, которые будут обязательны для заселения с 15 ноября.

Ранее мы писали, что QR-коды могут стать инструментом для коррупционеров.

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